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СМИ стала известна дата отставки Терезы Мэй

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Довести Brexit до конца британскому премьеру не удалось

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй сообщит о своей отставке в пятницу, 24 мая. Об этом пишет The Times со ссылкой на приближенных премьера. Причиной отказа от должности является Brexit.

В начале июня соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза будет в четвертый раз внесено на рассмотрение британского парламента. Выступая накануне, Мэй неожиданно для многих сообщила, что готова разрешить проведение повторного референдума, если за это проголосуют законодатели. Многих сторонников Brexit такая позиция возмутила. Поскольку ранее заявлялось, что вопрос о выходе Соединенного Королевства решен окончательно и согласованию подлежат только детали и сроки "развода".

На этом фоне подала в отставку лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом. Она стала уже 36-м министром в кабинете Мэй, уволившимся из-за разногласий по Brexit. Пытались пробиться к Мэй в среду вечером ради "серьезного разговора" министр по делам Шотландии Дэвид Манделл и министр внутренних дел Саджиа Джавид. Но им в аудиенции было отказано, сообщает The Times.

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com

В пятницу у Мэй запланирована встреча с главой "Комитета 1922 года" сэром Грэмом Брейди. Накануне члены Комитета провели тайное заседание, на котором обсудили изменение партийных правил. Вопрос касается возможности выносить вотум недоверия премьеру чаще, чем раз в год. Один вотум Мэй пережила. Сможет ли выйти победительницей во второй раз? В нынешней ситуации, вряд ли. А в Комитете предупредили – или Мэй добровольно объявит в пятницу об отставке, или процедура изменения партийный правил будет запущена открыто.

Тереза Мэй – лидер Консервативной партии, является премьер-министром Соединенного Королевства с 11 июля 2016 года, напоминает НСН.

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Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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