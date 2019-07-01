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Все для Путина: в Лондоне придумали повод скорее выйти из ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Британцы провернут Brexit на спор с Москвой

Великобритания покинет Евросоюз до ноября текущего года, или президент РФ Владимир Путин окажется победителем. Об этом заявил экс-глава британского МИД, главный претендент на пост премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он вступил в заочный спор с российским лидером о либеральных ценностях. Собственно, вряд ли Путин собирался открывать дискуссию, когда в интервью британской Financial Times заявил, что современная либеральная идея противоречит интересам большинства граждан стран Европы. Джонсон воспринял это на свой счет и на страницах The Telegraph призвал парламентариев Королевства закончить все процедуры по выходу из ЕС до 31 октября, чтобы доказать лично Путину "ценность либерализма".

По словам Джонсона, отказ от Brexit и даже проведение нового референдума по этому вопросу сделает британскую демократию "посмешищем", передает телеканал "360".

Фото: www.globallookpress.com

Выход Великобритании из ЕС изначально был намечен на 29 марта 2019 г., однако премьер Тереза Мэй не смогла получить в парламенте одобрение сделки с Евросоюзом, поэтому была вынуждена сложить полномочия. Новый срок "развода" Лондона с Брюсселем – 31 октября 2019 г., напоминает "Царьград".

Заканчивать Brexit придется новому премьеру. Сейчас на этот пост претендуют экс-глава МИД Борис Джонсон и и действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Харнт. Фаворитом гонки, несмотря на многочисленные скандалы, местные СМИ называют Джонсона.

Фоторепортаж
Британцы гонят Мэй с поста. LIVE
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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