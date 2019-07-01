Британцы провернут Brexit на спор с Москвой

Великобритания покинет Евросоюз до ноября текущего года, или президент РФ Владимир Путин окажется победителем. Об этом заявил экс-глава британского МИД, главный претендент на пост премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он вступил в заочный спор с российским лидером о либеральных ценностях. Собственно, вряд ли Путин собирался открывать дискуссию, когда в интервью британской Financial Times заявил, что современная либеральная идея противоречит интересам большинства граждан стран Европы. Джонсон воспринял это на свой счет и на страницах The Telegraph призвал парламентариев Королевства закончить все процедуры по выходу из ЕС до 31 октября, чтобы доказать лично Путину "ценность либерализма".

По словам Джонсона, отказ от Brexit и даже проведение нового референдума по этому вопросу сделает британскую демократию "посмешищем", передает телеканал "360".

Выход Великобритании из ЕС изначально был намечен на 29 марта 2019 г., однако премьер Тереза Мэй не смогла получить в парламенте одобрение сделки с Евросоюзом, поэтому была вынуждена сложить полномочия. Новый срок "развода" Лондона с Брюсселем – 31 октября 2019 г., напоминает "Царьград".

Заканчивать Brexit придется новому премьеру. Сейчас на этот пост претендуют экс-глава МИД Борис Джонсон и и действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Харнт. Фаворитом гонки, несмотря на многочисленные скандалы, местные СМИ называют Джонсона.