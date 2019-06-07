Политик запомнилась не политическими свершениями, а танцами и нарядами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает пост лидера правящей партии. Ее дни в кресле главы правительства также сочтены. Основным итогом ее трехлетнего управления страной станут провал на переговорах о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза и испорченные отношения с Россией.



Но публике (особенно за пределами королевства) ее премьерство больше запомнится экстравагантными выходками и нелепыми ситуациями, в которые Мэй попадала с завидным постоянством.

Тереза Мэй с самого начала выделялась среди других политиков – она оказалась самой модной главой государства. Ценители обсуждали новинки ее гардероба: туфли-лодочки с леопардовым принтом, костюмы Vivienne Westwood, вызывающе дорогие кожаные брюки и украшения. Однако чем дальше, тем больше политик становилась объектом насмешек.

В 2018 г. она попыталась изобразить реверанс в присутствии принца Уильяма. Но получившаяся в результате фигура стала чем-то средним между ходьбой на полусогнутых и танцем вприсядку. Подобный прием не удавался Мэй с самых первых дней на посту: реверанс на аудиенции у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в 2016 г. также был далек от идеала.

В июле прошлого года Мэй попала в неловкую ситуацию, явившись на саммит НАТО в костюме, который точь-в-точь копировал образ канцлера Германии Ангелы Меркель. А годом ранее на встрече с другой женщиной-политиком, первым министром Шотландии Николой Стерджен, Мэй стала объектом шуток со стороны бульварной прессы и ее читателей, которые начали сравнивать, чьи ноги на протокольной фотографии красивее.

Путешествия по бывшим колониям стали еще одним источником неприятностей для политика. Во время поездки в Индию в 2016 г. Мэй облачилась в национальный костюм одной из местных народностей и стала выглядеть не лучшим образом. А в ходе визита в ЮАР в 2018 г. ей пришло в голову станцевать зажигательный танец с местными школьниками. Своей грацией покорить зрителей глава правительства не смогла, а вот героем интернет-мемов стала надолго.

После того как британский парламент в конце мая этого года окончательно отказался утвердить условия сделки между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС, Тереза Мэй объявила о своей отставке. В ходе обращения к нации она не сдержала эмоций и расплакалась. Снимки плачущего британского премьера облетели весь мир и стали финальной иллюстрацией к ее довольно непродолжительному пребыванию на посту главы правительства.

В настоящее время в Соединенном Королевстве обсуждают кандидатуру возможного преемника Мэй. Претендентов насчитывается сразу 18. Но наиболее высокие шансы стать следующим премьер-министром имеет бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, который выступает за жесткий вариант выхода страны из ЕС, отмечает "Газета.ру".

Его главным конкурентом, очевидно, станет Доминик Рааб, экс-министр по вопросам Brexit. Кроме них, серьезные шансы занять пост есть у нынешнего главы МИД Великобритании Джереми Ханта. Он считается более компромиссной фигурой, которая может устроить и правящую партию, и оппозицию.