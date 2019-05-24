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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала ироничный комментарий на новость об уходе Терезы Мэй с поста лидера Консервативной партии.
"Логично: June ends May (май заканчивается с наступлением июня)", -
– написала дипломат на своей странице в Facebook. Фамилия Терезы Мэй по-английски звучит и пишется так же, как месяц май, объясняет РИА ФАН.
Дал свою оценку политике Терезы Мэй и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", -
приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Мэй объявила 24 мая, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с должности главы кабинета министров, напоминает RT. Выступая с речью у резиденции премьер-министра, Мэй не смогла сдержать слез, сообщает "Федерал Пресс". Мария Захарова прокомментировала видеообращение Мэй весьма лаконично: "Оскар!"
Деятельность Мэй на посту премьера, действительно, оценивается неоднозначно. Она не смогла организовать процедуру по выходу Британии из Евросоюза, члены ее кабинета министров массово объявляли о своей отставке. Кроме того, из-за дела Скрипалей серьезно осложнились отношения между Лондоном и Москвой.
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