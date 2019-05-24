Премьер-министр Великобритании не внесла вклад в развитие отношений с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала ироничный комментарий на новость об уходе Терезы Мэй с поста лидера Консервативной партии.

"Логично: June ends May (май заканчивается с наступлением июня)", -

– написала дипломат на своей странице в Facebook. Фамилия Терезы Мэй по-английски звучит и пишется так же, как месяц май, объясняет РИА ФАН.

Дал свою оценку политике Терезы Мэй и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", -

приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Мэй объявила 24 мая, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с должности главы кабинета министров, напоминает RT. Выступая с речью у резиденции премьер-министра, Мэй не смогла сдержать слез, сообщает "Федерал Пресс". Мария Захарова прокомментировала видеообращение Мэй весьма лаконично: "Оскар!"

Деятельность Мэй на посту премьера, действительно, оценивается неоднозначно. Она не смогла организовать процедуру по выходу Британии из Евросоюза, члены ее кабинета министров массово объявляли о своей отставке. Кроме того, из-за дела Скрипалей серьезно осложнились отношения между Лондоном и Москвой.