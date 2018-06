Британский стыд: Дешевая постановка Мэй дала сбой

Жители Соединенного королевства обсуждают в Сети новую странность своего премьера, которую подметило издание The Independent. Дело в том, что Тереза Мэй уж очень странно приветствует высокопоставленных лиц. Можно сказать, она буквально пластаемая перед ними.

Поводом для отдельного материала газеты стал случай в Ноттингемшире, куда Мэй приехала на открытие реабилитационного центра. В церемонии также принимал участие принц Уильям, и при встрече с ним Мэй исполнила настолько низкий реверанс, что стала объектом для шуток и колкостей.

"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, – это самое смешное (и странное), что я видел за последнее время", – признался один из пользователей Twitter.

Другой комментатор нашел сходство между Мэй и сказочным персонажем – эльфом Добби из фильма про волшебника Гарри Поттера.

As casting for the new #HarryPotter prequel gets underway, #TheresaMay auditions for the role of mother of #dobby ...... #curtsy pic.twitter.com/zPHHKCLOOR