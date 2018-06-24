Британский стыд: Дешевая постановка Мэй дала сбой

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Жители Соединенного королевства обсуждают в Сети новую странность своего премьера, которую подметило издание The Independent. Дело в том, что Тереза Мэй уж очень странно приветствует высокопоставленных лиц. Можно сказать, она буквально пластаемая перед ними.
Поводом для отдельного материала газеты стал случай в Ноттингемшире, куда Мэй приехала на открытие реабилитационного центра. В церемонии также принимал участие принц Уильям, и при встрече с ним Мэй исполнила настолько низкий реверанс, что стала объектом для шуток и колкостей.
"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, – это самое смешное (и странное), что я видел за последнее время", – признался один из пользователей Twitter.
Другой комментатор нашел сходство между Мэй и сказочным персонажем – эльфом Добби из фильма про волшебника Гарри Поттера.
As casting for the new #HarryPotter prequel gets underway, #TheresaMay auditions for the role of mother of #dobby ...... #curtsy pic.twitter.com/zPHHKCLOOR— James Moran (@Jpjm1964) 23 июня 2018 г.
"На кастинге нового фильма о Гарри Поттере. Тереза Мэй продуется на роль матери Добби", – пошутил он.
С ним не согласился другой пользователь, который счел Мэй похожей на Голлума – персонажа из кинокартины "Властелин колец".
It's called the gollum curtsy 😊😊 pic.twitter.com/b4adVGnGy6— Capt Edward Teach #FBPE (@slacksparrow) 22 июня 2018 г.
А у кого-то чувство неловкости от увиденного было столь велико, что трансформировалось в стыд.
"Глядя на это, мне стыдно, что я британец", – признался пользователь.
За прояснением The Independent обратилась к книге по этикету и узнала, что "сутулое" приветствие Мэй не имеет ничего общего с британскими традициями. Наоборот приветствие высокий лиц, в том числе представителей королевской семьи, должно быть кротким. Достаточно четкого кивка головы. "Радикально низкие реверансы" больше подходят для "любительских драматических постановок", говорится в книге.
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