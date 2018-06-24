Британский стыд: Дешевая постановка Мэй дала сбой

В Великобритании испытывают неловкости за своего премьера

Жители Соединенного королевства обсуждают в Сети новую странность своего премьера, которую подметило издание The Independent. Дело в том, что Тереза Мэй уж очень странно приветствует высокопоставленных лиц. Можно сказать, она буквально пластаемая перед ними.

Поводом для отдельного материала газеты стал случай в Ноттингемшире, куда Мэй приехала на открытие реабилитационного центра. В церемонии также принимал участие принц Уильям, и при встрече с ним Мэй исполнила настолько низкий реверанс, что стала объектом для шуток и колкостей.

"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, – это самое смешное (и странное), что я видел за последнее время", – признался один из пользователей Twitter.

Другой комментатор нашел сходство между Мэй и сказочным персонажем – эльфом Добби из фильма про волшебника Гарри Поттера.

"На кастинге нового фильма о Гарри Поттере. Тереза Мэй продуется на роль матери Добби", – пошутил он.

С ним не согласился другой пользователь, который счел Мэй похожей на Голлума – персонажа из кинокартины "Властелин колец".

It's called the gollum curtsy 😊😊 pic.twitter.com/b4adVGnGy6 — Capt Edward Teach #FBPE (@slacksparrow) 22 июня 2018 г.

А у кого-то чувство неловкости от увиденного было столь велико, что трансформировалось в стыд.

"Глядя на это, мне стыдно, что я британец", – признался пользователь.



За прояснением The Independent обратилась к книге по этикету и узнала, что "сутулое" приветствие Мэй не имеет ничего общего с британскими традициями. Наоборот приветствие высокий лиц, в том числе представителей королевской семьи, должно быть кротким. Достаточно четкого кивка головы. "Радикально низкие реверансы" больше подходят для "любительских драматических постановок", говорится в книге.