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Пушков назвал Мэй "одним из наиболее антироссийских премьеров Британии"

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com
По мнению сенатора, после ухода Мэй появились шансы на восстановление диалога между Лондоном и Москвой

Сенатор Алексей Пушков отметил, что подавшая в отставку с поста Тереза Мэй являлась "одним из наиболее антироссийских премьер-министров Великобритании".

"При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки за последние 10-летия",

– написал сенатор в Twitter.

Пушков также подчеркнул, что у преемника Мэй появляется небольшой шанс восстановить отношения между странами. При этом сенатор считает, что от отсутствия нормального диалога Лондон "только проигрывает".

Ранее  Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Сообщалось, что во время выступления британский премьер не смогла сдержать слез. В России оценили скорый уход Мэй. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видеообращение Мэй лаконично: "Оскар!"

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в двусторонних отношениях" Москвы и Лондона.

Андрей ДОВЛАТОВ
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