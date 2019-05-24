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Сенатор Алексей Пушков отметил, что подавшая в отставку с поста Тереза Мэй являлась "одним из наиболее антироссийских премьер-министров Великобритании".
"При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки за последние 10-летия",
– написал сенатор в Twitter.
Пушков также подчеркнул, что у преемника Мэй появляется небольшой шанс восстановить отношения между странами. При этом сенатор считает, что от отсутствия нормального диалога Лондон "только проигрывает".
Ранее Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Сообщалось, что во время выступления британский премьер не смогла сдержать слез. В России оценили скорый уход Мэй. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видеообращение Мэй лаконично: "Оскар!"
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в двусторонних отношениях" Москвы и Лондона.
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