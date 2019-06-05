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Запуталась в истории: Мэй публично опозорилась

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Глава кабмина Великобритании вновь дала повод для разговоров

Британский премьер-министр Тереза Мэй утром 5 июня разместила на своей официальной странице в соцсети пост, в котором неправильно указала дату высадки союзников в Нормандии.

Материал уже удален, сообщает The Independent. По информации издания, Мэй написала в Twitter:

"Сегодня 75 лет со "Дня Д". Это стало началом конца Второй мировой войны".

Однако высадка союзников в Нормандии, которую еще называют "День Д", состоялась 6 июня 1944 года. Примечательно, что открытие второго фронта действительно было запанировано на 5 июня, однако его отложили на сутки из-за плохой погоды.

Представитель Даунинг-стрит назвал произошедшее ошибкой и добавил, что она была быстро исправлена.

Фоторепортаж
Британцы гонят Мэй с поста. LIVE
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА
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