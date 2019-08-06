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Великобритания покинет Евросоюз через три месяца даже без соглашения

Фото: www.globallookpress.com
Лондон намерен твердо выполнить обещание

При любых обстоятельствах Великобритания выйдет из состава Европейского союза в конце октября нынешнего года. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в ходе совместного брифинга со своей канадской коллегой Христей Фриланд в Торонто.

"Независимо от того, подпишем мы соглашение с ЕС, последовательная линия правительства заключается в том, что мы хотели бы и мы надеемся достичь соглашения с нашими партнерами из ЕС, но мы покинем ЕС в любом случае в конце октября", – цитирует УНИАН британского министра.

Он добавил, что кабмин дал четко понять, что "мы выведем Соединенное Королевство из Европейского Союза 31 октября".

Результат демократического волеизъявления британцев на референдуме 2016-го года должен уважаться, подчеркнул Рааб.

Перед своей рабочей поездкой в Торонто, Вашингтон и Мехико глава дипведомства Великобритании объявил, что планирует "придать импульс нашим экономическим отношениям с неевропейскими партнерами". Лондон собирается совершить "быстрый переход к широкому ряду торговых сделок, которые стимулируют бизнес, снижают цены для потребителей и соответствуют нашим высоким стандартам", приводит его слова агентство Reuters.

Кроме того, Рааб замахнулся на выстраивание "более прочного альянса", дабы поддержать правопорядок в мире и решить проблемы с безопасностью для Королевства, которым, по его убеждению, угрожают Иран и Россия, а также террористы и даже изменение климата. Что это за альянс, он не стал уточнять.

В конце июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что его страна готова на Brexit без соглашения с ЕС.

Елена УСОВА
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