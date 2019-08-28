Елизавета II на пару с Джонсоном выведет Британию из ЕС по жесткому сценарию

Ее Величество приостановила работу парламента

Королева Великобритании Елизавета II удовлетворила просьбу премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке деятельности британского парламента до 14 октября. Местные СМИ увидели в данной шаге стремление главы кабмина помешать парламентариям жесткому Brexit, то есть выходу государства из Евросоюза без соглашения.

В заявлении Тайного совета, в который входят советники монарха, опубликованном на сайте телеканала Sky News, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября – и продлится до 14 октября.

Из этого следует, что 3 сентября депутаты вернутся с летнего перерыва к работе, но затем снова отправятся на дополнительные "каникулы" на целых пять недель. Таким образом, к моменту завершения незапланированного дополнительного отдыха до начала выхода Соединенного Королевства из ЕС останется всего лишь две с половиной недели.

Британские СМИ полагают, что при таком развитии событий у законодателей практически не будет времени помешать Джонсону вывести страну из Европейского союза без соглашения 31 октября, например, приняв необходимый документ.

Сам премьер на вопрос не направлена ли такая отсрочка на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit, ответил категорически: "Нет, это совершенно не соответствует действительности". По его словам, правительство занято выдвижением "новой законодательной программы по преступности, больницам, чтобы у нас было необходимое финансирование образования". То есть кругом благие намерения.

Премьер подчеркнул, что у парламентариев будет "достаточно времени" для обсуждения Brexit как до, так и после "решающего" брюссельского саммита лидеров ЕС, который состоится 17 октября.



Между тем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин уже направил королеве послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе Джонсона, пишет The Independent.

"Существует опасность, что королевская прерогатива устанавливается прямо против воли большинства Палаты общин. В сложившихся обстоятельствах, как лидер официальной оппозиции, от имени всех моих однопартийцев и многих других членов парламента я прошу Вас предоставить мне встречу вместе с другими тайными советниками в срочном порядке и до принятия какого-либо окончательного решения", – указал в послании г-н Корбин.

Однако поезд уже ушел на всех скоростях.

А тут еще свою арию спел заокеанский гегемон – президент США Дональд Трамп, который поддержал Джонсона в его планах.

"Джереми Корбину, лидеру Лейбористской партии Великобритании, будет очень трудно добиваться вотума недоверия против нового премьер-министра Бориса Джонсона, особенно в свете того, что Борис именно то, что ищет Великобритания, и он сделает ее "великой!"", – прочирикал глава Белого дома в Twitter.

