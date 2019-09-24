Верховный суд возобновил работу британского парламента

Лидеры оппозиции в Великобритании хотят снова поменять премьер-министра. Кандидатура Бориса Джонсона, настаивающего на выходе Королевства из ЕС без предварительных условий, их больше не устраивает, а постановление Верховного суда, который 24 сентября признал незаконной приостановку работы парламента, открывает возможность выгнать Джонсона с поста.

"Мы хотим вернуться к работе как можно быстрее. Я считаю, что Борис Джонсон должен подать в отставку немедленно", – заявил глава парламентской фракции от Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд.

Это мнение поддерживают члены партии Уэльса, "зеленые", лейбористы, либерал-демократы. Многих оскорбило, что Джонсон так подал ситуацию королеве Елизавете Второй, что она согласилась на приостановку работы британского парламента почти на месяц – с 10 сентября до 14 октября.

"Он (Джонсон) дезинформировал королеву и всю страну, он незаконно заставил молчать представителей народа. … Решение Верховного суда доказало, что он не способен быть премьером", – приводит РИА "Новости" слова лидера Либерально-демократической партии Джо Суинсон.

Джонсон отправил парламентариев в незапланированный отпуск, мотивировав это тем, что они замучили его придирками по Brexit, тогда как он с членами кабмина занят подготовкой "новой законодательной программы по преступности, больницам, образования".

Ранее обе палаты британского парламента приняли закон, который лишает Великобританию права выхода из ЕС без соглашения на переходный период. Документ до сих пор не согласован, а дата "развода" все ближе – 31 октября. Лидеры ЕС соберутся на свой саммит 17 октября, и для Лондона это последний шанс убедить Евросоюз отложить Brexit и еще поработать над соглашением. Но Джонсон уже дал понять, что умолять никого не станет.