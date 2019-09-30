Вокруг нового премьер-министра Великобритании продолжают разворачиваться скандалы

Журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что премьер-министр Борис Джонсон приставал к ней в 1999 году.

Об этом Эдвардс написала в своей колонке в Sunday Times. По ее словам, произошло все это, когда она была начинающим репортером, а Джонсон – редактором журнала Тhe Spectator. Шарлотта припомнила Борису весьма пикантные подробности их знакомства: во время делового обеда премьер якобы под столом положил руку ей на бедро и ущипнул. Затем Джонсон так же обошелся с другой девушкой, сидевшей вместе с ними за столом.

Официальный представитель главы британского кабмина уже заявил The Guardian, что обвинения журналистки – "это неправда". Издание со ссылкой на собственные источники добавляет, что откровения Эдвардс привели Джонсона в бешенство.

Ранее британского премьер-министра уже обвинили в связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Якобы Джонсон помог ей получить спонсорские гранты, когда занимал пост во время мэра Лондона.