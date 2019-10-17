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Евросоюз и Великобритания согласовали все спорные моменты по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщил в четверг, 17 октября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Когда есть воля, есть и договоренность – и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства... Я рекомендую саммиту принять эту сделку", – написал он Twitter.
В четверг европейские лидеры проведут экстренный саммит по поводу Brexit. По словам Юнкера, обновленный текст соглашения уже одобрили Еврокомиссия и британский премьер Борис Джонсон.
Что именно изменилось в документе, не уточняется. Известно, что парламент Великобритании проголосует за соглашение в субботу, 19 октября.
Официальный "развод" Лондона и Брюсселя назначен на 31 октября.
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