Евросаммит одобрил новую сделку

Страны Евросоюза в Брюсселе договорились о том, как Великобритания выйдет из объединения. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Он предложил организациям ЕС сделать все возможное, чтобы Королевство покинуло союз уже 1 ноября. Государства Европы также, как пишут РИА Новости, договорились по поводу политической декларации, которая определит отношения между ЕС и Великобританией.

Впрочем, Туск отметил, передает ТАСС, что двери для Королевства открыты, и он надеется, что Лондон передумает. Также глава ЕС подчеркнул, что если Великобритании потребуется отсрочка, то союз рассмотрит этот вопрос.