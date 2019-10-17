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Определена дата выхода Великобритании из ЕС

Евросаммит одобрил новую сделку

Страны Евросоюза в Брюсселе договорились о том, как Великобритания выйдет из объединения. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Он предложил организациям ЕС сделать все возможное, чтобы Королевство покинуло союз уже 1 ноября. Государства Европы также, как пишут РИА Новости, договорились по поводу политической декларации, которая определит отношения между ЕС и Великобританией.

Впрочем, Туск отметил, передает ТАСС, что двери для Королевства открыты, и он надеется, что Лондон передумает. Также глава ЕС подчеркнул, что если Великобритании потребуется отсрочка, то союз рассмотрит этот вопрос.

Полина ИВАНОВА
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