Британцы вновь отложили Brexit

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Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 человека.
Несмотря на это решение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что страна покинет ЕС до 31 октября.
"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", – цитирует его ТАСС.
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