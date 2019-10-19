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Британцы вновь отложили Brexit

Борис Джонсон пообещал выйти из ЕС до ноября

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 человека.

Несмотря на это решение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что страна покинет ЕС до 31 октября.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", – цитирует его ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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