Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Премьер Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе ЕС Дональду Туску с просьбой дать отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года.
"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года",
– говорится в письме.
При этом Джонсон отметил, что если удастся ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, то срок Brexit наступит раньше, передает РИА "Новости".
Журналисты подчеркнули, что обращение к Туску начинается со слов о том, что британский парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков