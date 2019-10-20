Англичане никак не могут договориться о выходе из организации

Премьер Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе ЕС Дональду Туску с просьбой дать отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года.

"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года",

– говорится в письме.

При этом Джонсон отметил, что если удастся ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, то срок Brexit наступит раньше, передает РИА "Новости".

Журналисты подчеркнули, что обращение к Туску начинается со слов о том, что британский парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой.