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Джонсон попросил ЕС перенести срок Brexit

Джонсон умоляет ЕС перенести срок Brexit
Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Англичане никак не могут договориться о выходе из организации

Премьер Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе ЕС Дональду Туску с просьбой дать отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года.

"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года",

– говорится в письме.

При этом Джонсон отметил, что если удастся ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, то срок Brexit наступит раньше, передает РИА "Новости".

Журналисты подчеркнули, что обращение к Туску начинается со слов о том, что британский парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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