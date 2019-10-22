Депутатский бунт развязал премьер-министру руки

Новоиспеченный глава британского парламента, недавно сменивший на этом посту Терезу Мэй, Борис Джонсон отказался от сделки по Brexit.

После бунта депутатов он, как передают РИА Новости, приостановил рассмотрение соответствующего законопроекта. То есть теперь у Соединенного Королевства есть все шансы покинуть Евросоюз без сделки в последний день октября, о чем, к слову, уже предупреждал Джонсон.

Ранее парламентарии отказались изучить документ в течение трех дней.



