Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Новоиспеченный глава британского парламента, недавно сменивший на этом посту Терезу Мэй, Борис Джонсон отказался от сделки по Brexit.
После бунта депутатов он, как передают РИА Новости, приостановил рассмотрение соответствующего законопроекта. То есть теперь у Соединенного Королевства есть все шансы покинуть Евросоюз без сделки в последний день октября, о чем, к слову, уже предупреждал Джонсон.
Ранее парламентарии отказались изучить документ в течение трех дней.
На борту – 33 человека
Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний