Повлиять на политика может только Елизавета II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост только при одном условии.

По словам членов правительства, Джонсон уйдет если этого захочет королева Елизавета II. Отмечается, что политик не планирует оставлять пост, даже если переговоры по Brexit провалятся, передает The Sunday.

"Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10, с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет",

– сказал один из представителей правительства.

Ранее сообщалось, что Джонсону грозит уголовное преследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период работы мэром Лондона.