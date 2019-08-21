Лондон и Берлин против возвращения России в G7

Лидеры ФРГ и Британии не видят прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе

Заданный журналистом французского агентства "Франспресс" президенту РФ Владимиру Путину в ходе его поездки в Пятую Республику вопрос, не хочет ли он возвращения России в "Большую семерку", возбудил весь Запад. Как будто это именно Москва рвется в этот клуб.

Сегодня данную возможность прокомментировали главы Великобритании и Германия.

Так немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что РФ была отстранена от G8 не без причины. При этом она отметила некоторый прогресс в выполнении минских договоренностей.

"Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет", – цитирует ТАСС фрау Меркель.

В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон перечислил все якобы российские грехи на земле Соединенного Королевства и "еще много где": отравление в Солсбери, "гражданскую войну и военные действия на Украине" какие-то провокации РФ в Незалежной. А посему, заметил он, "доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти".

Напомним, сам Путин, отвечая тогда на вопрос француза, сказал, что не видит смысла возвращаться в несуществующую организацию.

Красноречиво и емко сегодня отозвался в Сети на весь этот западный шум известный российский журналист, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков:

"Не хочу я ни в какую Большую восьмёрку..."

Большинство пользователей согласились с его желанием.