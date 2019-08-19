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Москва отказалась возвращаться в фантомную организацию G8

Москва отказалась возвращаться в фантомную организацию G8
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин пригласил международную "семерку" в гости

Формата "Большой восьмерки" не существует, а значит России и возвращаться некуда, но РФ готова принимать у себя участников G7. Об этом заявил российский президент Владимир Путин журналистам перед переговорами с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Ее (G8 – ред.) не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", – цитирует РИА "Новости" Путина.

В свою очередь Макрон сообщил о существовании некой "волшебной палочки", которая позволит РФ вернуться в клуб "Большой восьмерки" – это решение украинского кризиса. Конкретно действие такой "палочки" глава Пятой Республики уточнять не стал.

Ранее сегодня бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возвращению Москвы в G8 и отмене антироссийских рестрикций, которые "противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам".

Напомним, Путин находится во Французской Республике с однодневным рабочим визитом.

Николай КАЦАПОВ
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