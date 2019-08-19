Стала известная причина отказа Путина от французского вертолета

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В Сети бурно обсуждают, почему президент РФ Владимир Путин, прилетевший сегодня в Марсель на встречу с главой Пятой Республики Эмманюэлем Макроном, которая пройдет в форте де Брегансон на Лазурном берегу, не воспользовался французским вертолетом. Все дело в элементарной безопасности лидера страны.
Об этом пишет Телеграм-канал "Темы. Главное".
"Использование президентом России собственного вертолета Ми-8 специального летного отряда и отказ от предложенного Францией вертолета вызван соображениями безопасности, наличия систем специальной связи на борту Ми-8, заявил источник @glavmedia, добавив "да и имиджево это правильно"", – говорится в сообщении.
Авторы поста обратили внимание на тот факт, что все американские президенты также привозили свой VH "Marines One" в любую страну, где требовался перелет на винтокрылой машине.
"Кстати, весьма правильно – вспоминая черную полосу для авиации глав ЕС на примерах постоянных ЧП с бортами руководства Германии", – резюмировали в редакции "ТГ".
Ранее сегодня российский Ил-96, в котором во Францию летели журналисты кремлевского пула и представители президента РФ, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сопроводили два швейцарских истребителя F/A-18 Hornet.
"Такое уже было, это не плохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", – цитирует "ЦарьГрад" Пескова.
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