"Всего один раз": Джонсон признался в употреблении кокаина

Экс-глава британского МИД признался в грехах молодости

Британский политик Борис Джонсон рассказал, что принимал тяжелые наркотики.

Джонсон, претендующий на пост премьер-министра, уточнил, что это произошло всего лишь один раз, когда он был подростком, сообщает Mirror.

На вопрос о том, употреблял ли он наркотики после этого единственного случая, Джонсон отрезал: "Нет".

В настоящее время Джонсон – лидер голосования, он набрал 114 голосов. Его ближайший соперник, министр иностранных дел страны Джереми Хант – только 43.





