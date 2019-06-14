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"Всего один раз": Джонсон признался в употреблении кокаина

Экс-глава британского МИД признался в грехах молодости

Британский политик Борис Джонсон рассказал, что принимал тяжелые наркотики.

Джонсон, претендующий на пост премьер-министра, уточнил, что это произошло всего лишь один раз, когда он был подростком, сообщает Mirror.

На вопрос о том, употреблял ли он наркотики после этого единственного случая, Джонсон отрезал: "Нет".

В настоящее время Джонсон – лидер голосования, он набрал 114 голосов. Его ближайший соперник, министр иностранных дел страны Джереми Хант – только 43. 


Валентина МАЙОРОВА
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