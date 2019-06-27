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Путин оценил дело Скрипалей не стоящим и пяти копеек

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства предложил оставить в прошлом скандал в Солсбери

История с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британской провинции в марте 2018 г. не стоит и пяти копеек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью английской газете Financial Times.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек", – цитирует ТАСС российского лидера.

По его словам, если перечислять все утверждения и обвинения в адрес друг друга на уровне стран, то получится бесконечный список.

"Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться", – констатировал Путин.

За последнее время это уже второе упоминание главой РФ дела шпиона-предателя. Ранее в начале июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он сказал, что Лондону необходимо перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери. По его мнению, "нужно забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами", поскольку глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб".

"Надо отбросить мишуру и заняться делом", – подчеркнул тогда президент.

Следует добавить, что на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня, может состояться встреча Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Как писала в середине месяца The Guardian, если такая встреча произойдет, она будет первой после шпионского скандала и последовавшего за якобы отравлением глубокая заморозка в отношениях между Москвой и Лондоном. Ну и добавим, что для Мэй это будет последнее международное мероприятие в должности главы британского правительства.

Елена УСОВА
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