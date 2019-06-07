В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

В Великобритании с возмущением восприняли слова президента России Владимира Путина о том, что двум странам пора бы перезагрузить отношения. По мнению британских журналистов, воспринимать всерьез такие заявления не стоит.

Накануне на встрече с представителями информагентств на ПМЭФ президент РФ отметил, что "надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями". По мнению российского лидера, общенациональные экономические, социальные интересы и вопросы безопасности важнее, чем "игры специальных служб", отмечает "Царьград".

"Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили ",

– цитирует Путина РИА "Новости".

Президент добавил, что не знает, что происходило со шпионом, но забыть эту историю необходимо.

Британские СМИ тут же отреагировали на это предложение, заявив, что страну обвиняют в попытке убить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию "смертельным токсином".

"Вместо того чтобы проявить взрослый подход к этому эпизоду, россияне пытались прикрыть его нелепой историей о том, что ее агенты – туристы со страстью к соборам", – возмутились журналисты издания The Telegraph.

По мнению британцев, Россия не хочет никакой перезагрузки отношений, отмечает НСН. Иначе "перестала бы вмешиваться в дела Украины", "влиять на выборы в других странах" и поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Журналисты отметили, что у России нет возможности вернуться во времена СССР, ведь экономика находится в плачевном состоянии. Это, уверили британцы, вызывает недовольство и негативно влияет на поддержку Путина. Такую цену России якобы приходится платить за то, что страна отвернулась от Запада. Москве же ничего не остается только, как перезапустить отношения внутри государства и за границей.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в марте 2018 г. в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению. Великобритания считает, что россиян отравили агенты ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Молодые люди же заявляли, что находились в Солсбери как туристы.

Россия также не раз опровергла эти голословные обвинения. Больше года о судьбе экс-полковника и его наследницы ничего не было известно, недавно Скрипаль якобы вышел на связь, позвонив своей племяннице Виктории, которую обвинил в том, что она слишком много говорит об этом инциденте. Впрочем, что происходит с ним сейчас и жив ли он, все еще непонятно. К слову, россияне тоже считают, что их соотечественница перешла границу.