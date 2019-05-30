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Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Западные СМИ активно обсуждают последние новости о Сергее и Юлии Скрипаль.

Внезапно вышедший на связь бывший полковник ГРУ взбудоражил общественность. Его разговор с племянницей Викторией у многих не вызывает доверия – пользователи Сети отмечают, что голос могли подделать.

Муссируют эту тему и западные журналисты. Так, в Der Spiegel появилась статья о том, что "племяннице Скрипаля якобы позвонил дядя".

"На вопрос о местонахождении Скрипаль отвечать отказался. Оба звонка были совершены с британских номеров. Можно предположить, что в это время он был не один: прежде чем оставить сообщение 9 мая, Скрипаль успел позвонить еще несколько раз, и однажды сработал автоответчик (запись есть в распоряжении нашего издания).

На записи слышен мужской голос, спросивший по-английски: "В чем дело?" На это человек с ярко выраженным русским акцентом (вероятно, Скрипаль) отвечает: "Только автоответчик". На заднем фоне слышны и другие голоса", – цитирует материал ИНОСМИ.

Читатели между тем весьма скептически воспринимают откровения Виктории Скрипаль. Многие считают, что бывшего шпиона давно убили либо следят за каждым его шагом. А правда может всплыть гораздо позже (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Убили давно Скрипаля,а через год скажут,что умер – инфаркт мол", "Этот звонок опровергает утверждения о смерти Сергея Скрипаля" А кто проверил идентичность голоса? При современном развитии средств искуственного Интеллекта и прочих вычислятельных технологий можно много интересных втулялок озвучить. Потому-то и наговорил на автоответчик, чтобы не было диалога", "Задолбали всякую муть печатать. " Поздравляю с праздником 9 мая", " вы сами по себе , а мы сами по себе". Накрутили какую-то гремучую смесь, не пойми к чему. Ясно , что Скрипаль живет под колпаком у английских спецслужб, значит живет как овощ и делает что ему велят",

– написали пользователи.

Напомним, ранее Виктория Скрипаль заявила, что не видит смысла ехать в Британию. Возможно, у племянницы бывшего шпиона остался неприятный осадок после жесткого разговора с родственником.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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