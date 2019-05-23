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"Голос покойника": британцы разыграли родственников Скрипалей

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Неожиданный звонок экс-полковника ГРУ на родину взорвал Сеть

Россияне бурно обсуждают вести об отравленных Сергее и Юлии.

Говоривший с Викторией Скрипаль мужчина никак не мог быть пострадавшим в Солсбери бывшим шпионом, уверены пользователи.

Напомним, ранее стало известно о звонке Сергея Скрипаля домой. Его племянница утверждает, что он пытался с ней связаться в День Победы. Ему никто не ответил, и голос записал автоответчик. Это сообщение Виктория представила журналистам в качестве доказательства, что это действительно был ее дядя. Связывался он с ней и 1 апреля, рассказала родственница. Экс-сотрудник ГРУ заверил, что с ним и его дочерью Юлией все в порядке.

Однако пользователи Сети не спешат верить в подлинность записи. Многие уверены, что Скрипаль давно покоится на дне Темзы, а его голос просто подделали. "Отработанный материал" британцам больше не нужен, пишут они. Некоторые в очередной раз упрекнули Викторию в пиаре на несчастье, случившемся с родными (орфография и пунктуация сохранены).

"Давно уже этих Скрипалей англичане закопали где-то. Они свою миссию выполнили и больше им не нужны. Отработанный материал", "Скомпилированный голос покойника! Британцы шутят!" "Прямо со дна Темзы позвонил?" "Вика молодец, не растерялась, засветилась и сделала на скандале с дядей неплохой карьерный скачек",

– высказались комментаторы.

Тем временем наши дипломаты призвали посла Британии в России раскрыть подробности расследования по делу Скрипалей. Официальный спикер МИД Мария Захарова напомнила, что никаких доказательств вины Москвы в отравлении до сих пор нет.

"…британской полиции не удается подкрепить доказательствами навязанную политическим руководством Британии версию преступления в Солсбери", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее на связь выходила Юлия Скрипаль. В своем единственном видеообращении от 23 мая прошлого года она сообщила о своем и папином состоянии здоровья и планах вернуться в Россию, напоминает сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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