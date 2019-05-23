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Скрипаль пришел в ярость из-за назойливой "Рашки"

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Заговоривший шпион жестко высказался о России

Отношение Сергея Скрипаля к родине, похоже, сильно изменилось за последнее время. 

Сразу после отравления, лежа в больнице Солсбери, он наотрез отказывался верить британцам, которые пытались убедить его в причастности Москвы к покушению. Более того, он даже встал на сторону России в споре по Крыму. Однако в недавнем разговоре  с племянницей Викторией Скрипаль он очень пренебрежительно высказался о своей родной стране. 

"Достала меня эта ваша Рашка, у нас все хорошо, все замечательно",

– сказал Скрипаль.

Он также добавил, что его вместе дочерью Юлией возят из одного места в другое, видимо, в целях безопасности. По его словам, их "скоро увезут в другое место". Останутся ли Скрипали в Великобритании, судить по его словам сложно.

Его родственница отметил, что при разговоре Сергей Скрипаль "подхрипывал" из-за того, что ему сделали стому, пишет "Московский комсомолец".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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