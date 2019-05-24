Воскресший Скрипаль по одноразовому телефону устроил разнос племяннице

Родственники отравленного экс-шпиона поделились новой информацией

Бывший российский спецагент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят, чтобы в их судьбу вмешивались родственники из России. Объявившись после нескольких месяцев молчания, экс-разведчик ясно дал понять племяннице Виктории, что не доволен ее общением с прессой.

"Они обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику", – сообщила Виктория на пресс-конференции в Москве 24 мая.

По ее словам, дядя дал понять, что у него и Юлии все в порядке и есть возможность получать информацию из России. Но назвать адрес или телефон для связи он отказался, заявив, что их охраняют и они постоянно переезжают с места на место, пишет "Интерфакс". У Виктории сложилось впечатление, что Скрипали по-прежнему находятся на территории Великобритании.

"В разговоре Сергей Викторович говорил, что телефон одноразовый, его дали только поговорить", – поделилась Виктория.

Женщина отметила, что дяде было тяжело говорить и он несколько раз переспрашивал, узнала ли она его голос.

Информацию о звонках Виктория сразу передала в Следственный комитет России. Но как идет расследование, она не знает – о подробностях уголовного дела ее не уведомляют.

Новость о том, что Сергей Скрипаль жив и может связываться с родственниками в РФ, появилась накануне. Как оказалось, он поздравлял семью с Днем Победы 9 мая.