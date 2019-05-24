Таинственная гостья Скрипаля разговорилась

Перед отравлением экс-полковник ГРУ успел побыть с женщиной

Посетительница бывшего шпиона вынесла свой вердикт.

Внезапный звонок Сергея Скрипаля на родину и его жесткий разговор с племянницей Викторией обсуждают уже второй день. Несмотря на утверждения родственницы, что голос на автоответчике принадлежит именно ему, публика не уверена, что он все еще жив. Часть пользователей Сети считает, что звонок – происки хитрых британцев, которые давно прикончили и Сергея, и его дочь Юлию, как ненужных свидетелей.

Между тем и другие знакомые подтвердили, что голос принадлежит Скрипалю. Так, об этом заявила гостившая у него незадолго до отравления в Солсбери врач Наталья Смирнова (имя изменено). О ее визите в дом холостяка первоначально не было известно. Женщина не сомневалась ни минуты.

"Это голос Сергея Скрипаля", – сообщила она журналистам МК.

Такого же мнения придерживается и кузина бывшего шпиона – Наталья Песцова. Несмотря на скверную запись, она отметила, что "скорее всего, голос принадлежит Сергею Скрипалю".

Напомним, о звонке ранее сообщила двоюродная сестра Юлии – Виктория. По ее словам, дядя очень жестко поговорил с ней, разгневавшись за общение с журналистами.