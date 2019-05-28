Родные отвернулись от Скрипалей после мерзкой истории

Отравленного экс-полковника ГРУ и его дочь не хотят видеть

Похоже, судьба Сергея и Юлии Скрипаль уже не так волнует их родственников.

Племянница бывшего шпиона Виктория заявила, что не видит смысла ехать в Британию. Она отказалась в очередной раз подавать документы на визу. Свое решение двоюродная сестра Юлии Скрипаль объяснила тем, что не знает точно, где находятся родственники. По ее словам, пока оба были в госпитале, она хотела узнать о состоянии их здоровья, увидеть. Теперь же, когда Скрипалей перевозят с места на место, визит в Соединенное Королевство стал бессмысленным.

"Сейчас они находятся ни в доме в Солсбери, ни в госпитале. Пока я не буду точно знать их адрес, где они находятся, я не буду подавать на визу",

– отметила она в беседе с ТАСС.

Ранее Виктория сообщила журналистам, что отравленный Сергей Скрипаль вышел на связь. Он оставил запись на автоответчике – племянница уверена, что это его голос. При этом родственница призналась, что звонил он ей не один раз, отмечает "Комсомольская правда".

Позже всплыли довольно неприятные подробности одного из разговоров. Скрипаль заявил, что они "сами по себе" и устроил племяннице жесткий разнос за общение с журналистами. Кроме того, экс-шпион заявил, что его "достала Рашка". Возможно, нежелание Виктории навещать родню в Британии обосновано не только незнанием точного адреса. Не исключено, что у нее остался неприятный осадок после этой истории.