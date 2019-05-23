Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипаль позвонил родными

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Племянница выдала секрет экс-полковника ГРУ

Виктория Скрипаль заявила о том, что ее дядя Сергей Скрипаль дважды звонил ей за последнее время. Шпион сообщил родственнице, что у него "все нормально".

В первый раз экс-полковник ГРУ вышел на связь вначале апреля, когда мужа Виктории Арсения избили. Скрипаль не только поинтересовался состоянием здоровья родственника, но и упрекнул племянницу в том, что она слишком много публично выступает и привлекает к себе лишнее общественное внимание.  

Якобы Скрипаль, рассказывая о планах на жизнь, сообщил, что Виктории не следует вмешиваться в его планы.

"Вы сами по себе, мы – сами по себе",

– сказал экс-полковник племяннице, которая уверена, что звонил ей именно он.

В следующий раз бывший сотрудник ГРУ связался с Викторией на День Победы, но тогда она не смогла ответить, а он оставил сообщение на автоответчик, запись которого опубликовало издание "Московский комсомолец".

"У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё", – сказал Скрипаль.

Получается, что теории о том, что экс-полковника ГРУ нет в живых, не подтвердились, однако, по-прежнему, остается неизвестным его местоположение.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии в марте 2018-го. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в причастности к этому Москву. Россия не раз отрицала подобные обвинения. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей