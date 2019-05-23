Племянница выдала секрет экс-полковника ГРУ

Виктория Скрипаль заявила о том, что ее дядя Сергей Скрипаль дважды звонил ей за последнее время. Шпион сообщил родственнице, что у него "все нормально".

В первый раз экс-полковник ГРУ вышел на связь вначале апреля, когда мужа Виктории Арсения избили. Скрипаль не только поинтересовался состоянием здоровья родственника, но и упрекнул племянницу в том, что она слишком много публично выступает и привлекает к себе лишнее общественное внимание.

Якобы Скрипаль, рассказывая о планах на жизнь, сообщил, что Виктории не следует вмешиваться в его планы.

"Вы сами по себе, мы – сами по себе",

– сказал экс-полковник племяннице, которая уверена, что звонил ей именно он.

В следующий раз бывший сотрудник ГРУ связался с Викторией на День Победы, но тогда она не смогла ответить, а он оставил сообщение на автоответчик, запись которого опубликовало издание "Московский комсомолец".

"У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё", – сказал Скрипаль.

Получается, что теории о том, что экс-полковника ГРУ нет в живых, не подтвердились, однако, по-прежнему, остается неизвестным его местоположение.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии в марте 2018-го. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в причастности к этому Москву. Россия не раз отрицала подобные обвинения.