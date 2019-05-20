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Лондон засекретил расследование по Скрипалям

Фото: pixabay.com
Подозреваемых в отравлении больше, чем известно общественности

Следствие по делу о покушении в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию продолжается. Об этом заявили в Скотланд-Ярде. Но рассказывать о том, что уже удалось выяснить и доказать, представитель британской полиции отказался.

"Мы не готовы обсуждать дальнейшие детали продолжающегося расследования", – цитирует РИА "Новости" представителя Столичной полиции Лондона.

Полицейский отметил лишь, что следователи "разрабатывают несколько направлений", в том числе пытаются установить личности "возможных других подозреваемых, которые могли принимать участие в нападении".

Фото: www.globallookpress.com

Ранее британская Guardian выпустила статью, в которой утверждается, что якобы отравившие Скрипалей сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов имели сообщников в Великобритании.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Лондон обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего агента спецслужб боевым отравляющим веществом. Сообщалось, что Сергей и Юлия примерно год назад были выписаны из госпиталя, но в настоящее время их судьба неизвестна.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Николай ВИКТОРОВ
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