Лондон засекретил расследование по Скрипалям

Подозреваемых в отравлении больше, чем известно общественности

Следствие по делу о покушении в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию продолжается. Об этом заявили в Скотланд-Ярде. Но рассказывать о том, что уже удалось выяснить и доказать, представитель британской полиции отказался.

"Мы не готовы обсуждать дальнейшие детали продолжающегося расследования", – цитирует РИА "Новости" представителя Столичной полиции Лондона.

Полицейский отметил лишь, что следователи "разрабатывают несколько направлений", в том числе пытаются установить личности "возможных других подозреваемых, которые могли принимать участие в нападении".

Ранее британская Guardian выпустила статью, в которой утверждается, что якобы отравившие Скрипалей сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов имели сообщников в Великобритании.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Лондон обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего агента спецслужб боевым отравляющим веществом. Сообщалось, что Сергей и Юлия примерно год назад были выписаны из госпиталя, но в настоящее время их судьба неизвестна.