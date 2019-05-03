"Скрипали отравились через цветы": обман британцев раскрыли

Россия ответила Великобритании на обвинения о "вбросах"

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что британские власти только и делают, что занимаются вбросами в СМИ различных версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, хотя обвиняют в этом Россию.

По словам представителя дипмиссии России в Великобритании, британцы то и дело говорят о том, что россияне пытаются запутать общественность и "отвлечь внимание от "доказательств", представленных британской стороной". При этом Лондон руководствовался заявлениями гостей различных ток-шоу.

При этом власти Великобритании занимаются именно этим – путают общественность различными версиями о том, что произошло с экс-полковником ГРУ и его наследницей. Версии спецслужб Королевства, впрочем, противоречат одна другой.

"Вспомните, как британские СМИ описывали механизм отравления пострадавших: со ссылкой на "информированные источники" заявлялось, что Скрипали отравились через пищу, подарки, цветы, кондиционер в автомобиле и так далее",

– заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне агентству РИА Новости.

Он добавил, что та же участь постигла состояние вещества, которым якобы отравили Скрипалей. Оно, по мнению британцев, то было газом, то жидкостью, то гелем. Пресс-секретарь вновь отметил, что лишь полная информация об инциденте в Солбсери, которую смогут проверить российские специалисты, изменит ситуацию.

Сергея и Юлию Скрипаль, которых якобы отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018-го. Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению, не предоставив никаких доказательств. Россия не раз отрицала подобные обвинения.