Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Скрипали отравились через цветы": обман британцев раскрыли

Фото: www.globallookpress.com
Россия ответила Великобритании на обвинения о "вбросах"

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что британские власти только и делают, что занимаются вбросами в СМИ различных версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, хотя обвиняют в этом Россию.

По словам представителя дипмиссии России в Великобритании, британцы то и дело говорят о том, что россияне пытаются запутать общественность и "отвлечь внимание от "доказательств", представленных британской стороной". При этом Лондон руководствовался заявлениями гостей различных ток-шоу.

При этом власти Великобритании занимаются именно этим – путают общественность различными версиями о том, что произошло с экс-полковником ГРУ и его наследницей. Версии спецслужб Королевства, впрочем, противоречат одна другой.

"Вспомните, как британские СМИ описывали механизм отравления пострадавших: со ссылкой на "информированные источники" заявлялось, что Скрипали отравились через пищу, подарки, цветы, кондиционер в автомобиле и так далее",

заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне агентству РИА Новости.

Он добавил, что та же участь постигла состояние вещества, которым якобы отравили Скрипалей. Оно, по мнению британцев, то было газом, то жидкостью, то гелем. Пресс-секретарь вновь отметил, что лишь полная информация об инциденте в Солбсери, которую смогут проверить российские специалисты, изменит ситуацию.

Сергея и Юлию Скрипаль, которых якобы отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018-го. Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению, не предоставив никаких доказательств. Россия не раз отрицала подобные обвинения. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Играют на опережение: в США разработают новые "болезненные" антироссийские санкции

В Вашингтоне призвали не ждать "новых признаков враждебных действий" со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей