Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Подозреваемым в отравлении Скрипалей грозят санкции

Фото: www.globallookpress.com
продолжение Унижение на международном уровне: США опозорились со Скрипалями
Замеченных в инциденте в Солсбери занесут в черный список

Разговоры вокруг "дела Скрипаля" в последнее время подозрительно притихли. Британцы, недолго думая, поспешили нарушить молчание.

С заманчивым предложением выступил председатель межпарламентской группы по России оппозиционер Крис Брайант. Вернее, он возглавил группу депутатов, которая выдвинул инициативу – ввести санкции против подозреваемых в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, о которых, кстати, уже давно нет ни слуху ни духу. 

С таким требованием более полсотни парламентариев обратились в письменной форме к главе МИД Джереми Ханту. Они обвиняют правительство в бездействии после случившегося на берегах Туманного Альбиона с бывшими русскими и указывают на застопорившуюся поправку Магнитского, принятую еще в прошлогоднем мае.

"Надлежащим ответом на отравление Скрипаля было бы наказание соответствующих лиц, что может быть сделано в соответствии с законопроектом о санкциях",

– говорится в письме, текст которого цитирует City A.M. Послание заверили своими подписями единомышленники Брайанта из Лейбористской партии, а также консерваторы, либерал-демократы вместе с шотландскими националистами. 

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда в центре провинциального городка были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление вылилось в международный скандал. Против Москвы, которую сразу же обвинил в отравлении Лондон, ополчился весь Запад. Случившееся стало очередным поводом после "крымской весны" для введения антироссийских санкций. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей