Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Разговоры вокруг "дела Скрипаля" в последнее время подозрительно притихли. Британцы, недолго думая, поспешили нарушить молчание.
С заманчивым предложением выступил председатель межпарламентской группы по России оппозиционер Крис Брайант. Вернее, он возглавил группу депутатов, которая выдвинул инициативу – ввести санкции против подозреваемых в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, о которых, кстати, уже давно нет ни слуху ни духу.
С таким требованием более полсотни парламентариев обратились в письменной форме к главе МИД Джереми Ханту. Они обвиняют правительство в бездействии после случившегося на берегах Туманного Альбиона с бывшими русскими и указывают на застопорившуюся поправку Магнитского, принятую еще в прошлогоднем мае.
"Надлежащим ответом на отравление Скрипаля было бы наказание соответствующих лиц, что может быть сделано в соответствии с законопроектом о санкциях",
– говорится в письме, текст которого цитирует City A.M. Послание заверили своими подписями единомышленники Брайанта из Лейбористской партии, а также консерваторы, либерал-демократы вместе с шотландскими националистами.
Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда в центре провинциального городка были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление вылилось в международный скандал. Против Москвы, которую сразу же обвинил в отравлении Лондон, ополчился весь Запад. Случившееся стало очередным поводом после "крымской весны" для введения антироссийских санкций.
Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку
Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика