Замеченных в инциденте в Солсбери занесут в черный список

Разговоры вокруг "дела Скрипаля" в последнее время подозрительно притихли. Британцы, недолго думая, поспешили нарушить молчание.

С заманчивым предложением выступил председатель межпарламентской группы по России оппозиционер Крис Брайант. Вернее, он возглавил группу депутатов, которая выдвинул инициативу – ввести санкции против подозреваемых в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, о которых, кстати, уже давно нет ни слуху ни духу.

С таким требованием более полсотни парламентариев обратились в письменной форме к главе МИД Джереми Ханту. Они обвиняют правительство в бездействии после случившегося на берегах Туманного Альбиона с бывшими русскими и указывают на застопорившуюся поправку Магнитского, принятую еще в прошлогоднем мае.

"Надлежащим ответом на отравление Скрипаля было бы наказание соответствующих лиц, что может быть сделано в соответствии с законопроектом о санкциях",

– говорится в письме, текст которого цитирует City A.M. Послание заверили своими подписями единомышленники Брайанта из Лейбористской партии, а также консерваторы, либерал-демократы вместе с шотландскими националистами.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда в центре провинциального городка были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление вылилось в международный скандал. Против Москвы, которую сразу же обвинил в отравлении Лондон, ополчился весь Запад. Случившееся стало очередным поводом после "крымской весны" для введения антироссийских санкций.