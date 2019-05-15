Унижение на международном уровне: США опозорились со Скрипалями

Американцев подняли на смех

Вашингтон подготовил второй пакет санкций против Москвы по делу Скрипалей. Документ направлен госсекретарю и президенту Дональду Трампу, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Она подчеркнула, что решение по санкциям является частью более широкой российской стратегии, однако сами ограничительные меры пока не вводятся, пишет РИА "Новости".

"Мы провели анализ этих санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что это часть более широкой российской стратегии", – отметила Томпсон на слушаниях в Сенате.



Заявление о втором туре санкционной войны вызвало бурную реакцию в российской части интернета. Американцев подняли на смех.



"Слабаки", "Над США уже даже в Ботсване смеются", "ну совсем *****... они сами себя унижают на международном уровне", "Мы не делаем эту пакость, потому, что придумали еще более гадкую штуку",

– написали комментаторы в Сети.

В марте прошлого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что за инцидентом стоит Россия. В августе Соединенные Штаты ввели ряд санкций и пообещали принять второй пакет ограничительных мер. В свою очередь, РФ отрицает свою причастность к случившемуся в Великобритании.

