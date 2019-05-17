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Вот это да: отравленных Скрипалей покажут по телевизору

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Экс-полковник ГРУ и его дочь предстанут перед публикой

Речь, правда, идет не о настоящих Сергее и Юлии Скрипаль, которые как в воду канули, а об актерах.

Вещательная корпорация ВВС планирует снять теледраму о случившемся в прошлом году отравлении "Новичком" в Солсбери.

Как сообщается на сайте ВВС, у телепроекта пока нет названия, планируется, что фильм будет состоять из двух частей. 

Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лаун заявили, что для них большая честь работать над этим проектом. Они подчеркнули, что для сценария провели "обширные, скрупулезные исследования" того, что произошло в Солсбери. По их словам, жители города проявили к ним поразительные отзывчивость и щедрость.

"Эта драма покажет смелость, стойкость и личный опыт местных жителей, оказавшихся в кошмарной ситуации", – добавил Пирс Венгер, руководитель подразделения ВВC Drama.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 г. веществом "Новичок" в английском городе Солсбери. Позднее от этого же вещества в соседнем с Солсбери городе Эймсбери пострадали двое британских граждан: Чарли Роули и Дон Стерджесс. Роули выздоровел, Стерджесс скончалась в больнице. Отравление получил и сержант полиции Ник Бейли – по информации британских СМИ, в доме Скрипалей он дотронулся до дверной ручки, намазанной "Новичком".

Официальный Лондон объявил, что за отравлениями стоит Москва. Россия категорически отрицает свою причастность к случившемуся в Солсбери.

Валентина МАЙОРОВА
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