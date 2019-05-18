Остаемся в Британии: Скрипали присягнули на верность Мэй

Спецслужбы Великобритании уговорили экс-полковника ГРУ и его дочь отказаться от России

Юлия и Сергей Скрипаль больше никогда не вернутся в Россию и останутся жить в Великобритании. Об этом рассказала двоюродная сестра Юлии Виктория.

По ее словам, в ближайшее время россиянка выйдет на связь и сообщит эту новость.

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной",

– цитирует Викторию газета "Известия".

Ей удалось узнать, что Сергей и Юлия живы и с ними все в порядке. По ее словам, их постоянно перевозят с одного места на другое и заметают следы, чтобы никто не узнал, где они находятся. Виктория уверена, что инцидент в Солсбери был обычной инсценировкой.

"Складывается впечатление, что всё было подстроено таким образом, чтобы у Лондона появился дополнительный предлог для обострения отношений с Россией", – добавила она.

В марте прошлого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что за инцидентом стоит Россия. В августе Соединенные Штаты ввели ряд санкций и пообещали принять второй пакет ограничительных мер. В свою очередь, РФ отрицает свою причастность к случившемуся в Великобритании.