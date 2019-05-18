Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Остаемся в Британии: Скрипали присягнули на верность Мэй

Фото: www.globallookpress.com
Спецслужбы Великобритании уговорили экс-полковника ГРУ и его дочь отказаться от России

Юлия и Сергей Скрипаль больше никогда не вернутся в Россию и останутся жить в Великобритании. Об этом рассказала двоюродная сестра Юлии Виктория.

По ее словам, в ближайшее время россиянка выйдет на связь и сообщит эту новость.

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной",

цитирует Викторию газета "Известия".

Ей удалось узнать, что Сергей и Юлия живы и с ними все в порядке. По ее словам, их постоянно перевозят с одного места на другое и заметают следы, чтобы никто не узнал, где они находятся. Виктория уверена, что инцидент в Солсбери был обычной инсценировкой.

"Складывается впечатление, что всё было подстроено таким образом, чтобы у Лондона появился дополнительный предлог для обострения отношений с Россией", – добавила она.

В марте прошлого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что за инцидентом стоит Россия. В августе Соединенные Штаты ввели ряд санкций и пообещали принять второй пакет ограничительных мер. В свою очередь, РФ отрицает свою причастность к случившемуся в Великобритании.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Скандал вокруг захвата Курил разгорается с новой силой

Борьба за спорные территории продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей