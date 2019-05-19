"Полностью изменили сознание": Юлия Скрипаль не может говорить сама

В России сделали страшное открытие

На фоне вестей о готовящемся заявлении дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля озвучены неутешительные выводы.

Накануне двоюродная сестра Юлии Виктория рассказала, что девушка, возможно, скоро выйдет на связь. В новом обращении она, вероятно,сообщит о том, что остается в Британии. Все мосты сожжены.

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной", – отметила племянница Сергея Скрипаля.

Пользователи Сети обсуждают новости и строят догадки. Часть россиян заявила, что дочь предателя не ждут на родине, другие же выразили уверенность, что британцы как следует поработали над Юлией, превратив ее в "зомби", поэтому говорить от своего имени она уже не в состоянии. Если Скрипаль и выступит с обращением, то, скорее всего, зачитает по бумажке заранее приготовленный текст, как это было в первый раз. Некоторые и вовсе предположили, что девушки давно нет в живых.

"Пусть заявит и дело с концом. Баба с возу..." "Это понятно. Ничего хорошего для дочери предателя в России нет. Яблоко от яблони..." "Да ее уже в живых нет", "Ну еще бы, ей и не дадут вернуться, мало ли что она тут расскажет, вдруг правду, что никакого "новичка" и не было", "Да это не она выступление готовит, а спецслужбы британские готовят ей текст выступления, а она опять его прочитает. Зомби будет на экране. Они за этот год полностью изменили ей сознание, а может, это вообще будет не она, а клон. Бриты мастера фейков. Ждем-с", "… и дай ей Бог здоровья! Душевного", "Она уже давно в земле полеживает, конечно возвращаться не вариант", "..и мордатую родственницу, которая по всем зомбоящикам слёзу пускала пусть с собой забирает.." "Это очень странно,сестра от ее имени все вещает,но при этом какая то подруга продает имущество Скрипалей", "Мда....Жива она еще?..."

– написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).