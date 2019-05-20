Дело сделано: отравители Скрипалей получили сигнал

Петрову и Боширову позвонил неизвестный

В истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль появилась деталь, которая касается непосредственно того дня, когда бывшего полковника ГРУ и его дочь попытались убить.

Британская полиция утверждала, что предполагаемые отравители – Александр Петров (он же Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига) – до конца не были уверены в том, что им удалось довести дело до конца. Следователи заявили, что они получили специальный "сигнал" после возвращения из Солсбери в Лондон 4 марта.

"Догадка состоит в том, что они оба ждали, чтобы узнать, было ли покушение успешным, и телефонный звонок был сигналом, подтверждающим это",

– рассказал источник The Guardian.

При этом пока полиция не может сказать, был ли звонок сделан другим офицером ГРУ Денисом Сергеевым, который назван третьим участником специальной группы, якобы присланной Кремлем на Туманный Альбион для расправы над Сергеем Скрипалем. В Лондон Сергеев прилетел из Москвы на несколько часов раньше Петрова и Боширова под именем Сергея Федотова.

"Версию о третьем человеке или второй команде нельзя сбрасывать со счетов. Существует определенная степень неопределенности", – подчеркнул источник.

К слову, не могут британцы разобраться и с отравлением в Эймсбери – там бездомная Дон Стерджес нашла емкость с неким ядом. Лондон официально заявил, что в ней было боевое отравляющее вещество "Новичок", которым отравились Скрипали. Правоохранители так и не смогли найти объяснение тому, что бутылочка с ядом делала в мусорном контейнере, найденная уже через четыре месяца после инцидента в Солсбери. Соответственно, и доказательств того, что ее выбросил какой-нибудь агент ГРУ, у полиции нет.

"У нас пока нет ответов на все вопросы", – заключил источник издания.