Американского президента разжалобили при помощи фотошопа

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предоставило президенту Дональду Трампу сфальсифицированные фотографии последствий инцидента в Солсбери. Поэтому он принимал решение о высылке из страны российских дипломатов под влиянием недостоверных сведений. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Великобритании.



"Очевидно, не обошлось без прямого подлога: ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии – либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег. Призываем британские власти срочно внести ясность в данный вопрос",

– подчеркнули в дипломатической миссии (цитируется по ТАСС).

В посольстве также отметили, что официальные британские лица, осведомленные об истинном положении дел в Солсбери, не подтвердили информацию о губительном воздействии отравляющего вещества, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, на окружающую среду.

"Сегодня в СМИ появилось заявление руководителя управления здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич, согласно которому в результате инцидента 4 марта 2018 г. не пострадали ни дети, ни животные", – заявил сотрудник миссии, добавив, что аналогичную информацию распространяли и британские телеканалы со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

"Таким образом вопрос о том, на каких основаниях руководство США (да и Великобритании) принимало решения в развитие инцидента в Солсбери, лишь приобретает дополнительную актуальность", – подчеркнул представитель посольства.

Во вторник, 16 апреля, газета The New York Times раскрыла подробности высылки 60 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. По данным издания, первоначально президент Дональд Трамп не хотел этого делать, назвав скандал вокруг Скрипалей "шпионскими играми", но затем изменил свое мнение под влиянием доводов, представленных директором ЦРУ Джиной Хэспел.

Она показала президенту полученные от британских коллег снимки детей, госпитализированных якобы в результате поражения боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", а также фото уток, убитых этим же средством. Снимки произвели сильное впечатление на главу Белого дома, который в конце совещания одобрил наиболее жесткий вариант мер против РФ, сообщает газета.

В марте 2018 г. работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными на улице города Солсбери. Лондон обвинил в нападении на них российские спецслужбы. Москва отвергает все обвинения в свой адрес.