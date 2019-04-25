Все испортил: Трамп подставил лгунью Мэй со Скрипалями

Лондон взбесила выходка американского лидера

Британцам пришлось наспех придумывать откровенно дешевую постановку в деле Скрипалей из-за неожиданного поведения Дональда Трампа, вызвавшего негодование британских властей во главе с премьером Терезой Мэй.

История с подлогом фотографий детей и уток, якобы отравленных "Новичком", была выдумана вскоре после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным от 20 марта 2018 года. В тот день Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. При этом за неделю до звонка Путину он имел разговор с Мэй по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей и заверил ее, что США разделяют позицию Великобритании о виновности Москвы и готовы поддержать любые предложенные меры. Лондон собирался высылать из страны российских дипломатов и, видимо, от Вашингтона ждал того же.

Однако, семь дней спустя, беседуя с российским коллегой, Трамп "забыл" поднять тему Скрипалей. Как пишет английский журналист Роб Слэйн, глубоко изучающий дело об отравлении в Солсбери, это вывело Лондон из себя.

"Неспособность Трампа поднять в разговоре вероятную причастность Москвы к отравлению в Британии бывшего шпиона чуть не разгневало чиновников в Лондоне, которые пытались сплотить ближайших союзников Великобритании с тем, чтобы осудить нападение",

– пишет он на странице издания The BlogMire.

Советники Трампа, кстати, вообще отговаривали его от поздравлений Путина с победой на выборах. Мол, на фоне шпионского скандала это выглядит, мягко говоря, неуместно.

В Великобритании решили, что Трампа все-таки нужно "образумить". Тогда и родилась идея с драматичными фотографиями детей. Но, поскольку фейк был совсем уж очевидным, британские чиновники не решились передавать их ЦРУ напрямую. Они слили снимки своей прессе, которая охотно поверила в их подлинность и передала американским спецслужбам. По мнению Слэйна ЦРУ такой вариант устраивал, потому им нужно было раздуть скандал, чтобы заставить Трампа дать самый жесткий дипломатический ответ России.