Судьба полковника ГРУ начала немного проясняться

Почему от Сергея Скрипаля ничего не слышно? Жив он или мертв? Эти вопросы до сих пор волновали всех, кто следит за развитием громкой истории отравления в Солсебри. Загадка судьбы бывшего советского шпиона и его дочери постепенно превращается в легенду вроде тайны перевала Дятлова: спустя без малого год и два месяца появилось большое количество теорий, объясняющих их исчезновение. Тем страннее и, даже можно сказать, нелепее прозвучали слова британского адвоката Ника Вамоса, в прошлом возглавлявшего отдел по особо тяжким преступлениям и отдел экстрадиции Королевской прокурорской службы.

"Британские власти не могут ограничить его свободу выражения, значит, он предпочитает сам этого не делать", – так на голубом глазу объяснил Вамос молчание Скрипаля изданию "Новая газета".

Если верить словам адвоката, то выходит, что Скрипаль не хочет озвучивать свою позицию в споре между Лондоном и Москвой по поводу того, кто же его отравил. И появиться на публике он тоже не может, ведь журналисты не отстанут от него с вопросами про Россию, Путина, яда "Новичок", агентов ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове и так далее.

Возможно, отошедший от дел шпион просто не хочет принимать активного участия в распре между Западом и Россией, понимая, что первому на самом деле плевать на него – США, Великобритании и их союзникам нужен был просто повод для давления на Москву. Возможно, что он молчит, потому что на самом деле не верит в причастность родной страны к попытке убить его. Стоит вспомнить, как в октябре прошлого года в информационное поле буквально ворвалась сенсационная новость о том, что Скрипаль заговорил, правда, не публично. Но то, что он тогда сказал своему знакомому журналисту Марку Урбану, могло пошатнуть позицию Лондона. Оказалось, что Скрипаль практически во всем поддерживал внешнюю политику Кремля, в том числе присоединение Крыма и действия в отношении Украины. Но самое главное – он не верил в то, что Россия виновата в его отравлении. Впрочем Урбан в своей книге о Скрипале отметил, что ему вроде бы удалось убедить его в обратном.

А если все-таки не удалось? Вероятно, нежелание британских властей использовать Скрипаля в публичном пространстве говорит о том, что на него надежды нет. А может быть, и его самого уже нет. Ник Вамос в том же интервью "Новой газете" сделал довольно странное заявление о деле Скрипаля. Мол, нет у этого дела никаких перспектив. И добавил, что если полицейское расследование не даст результатов, то дело передадут в коронерский суд, который занимается исследованием причин смерти.

"Расследование коронерского суда отличается от криминального тем, что он не скажет, кого обвинять в случившемся. Они не могут решать, кто преступник. Их обязанность установить, кто умер и как",

– объяснил Вамос.

Адвокат имел в виду погибшую британку Дон Стерджес, расследование смерти которой должно указать на виновность Москвы. Хотя по поводу нее как раз у властей Великобритании изначально не было никаких вопросов – отравление "Новичком" насмерть. А что, если адвокат говорил и о Скрипале тоже?