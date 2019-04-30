Отравление беглого российского шпиона покажут на публике

В Британии ждут зрелища о предшественнике Сергея Скрипаля

В Великобритании готовится премьера оперной постановки о загадочном отравлении шпиона из России. Речь идет не о Сергее Скрипале, а о Александре Литвиненко, который умер в 2006 году в Лондоне из-за радиоактивного полония в чае.

Постановка будет носить незамысловатое название "Жизнь и смерть Александра Литвиненко". Как нетрудно догадаться, в основу сюжета ляжет период из жизни беглого шпиона, ставшего подданным Соединенного Королевства. В числе действующих лиц – супруга Литвиненко Марина, покойный олигарх Борис Березовский, глава ФСБ и, собственно, российские спецслужбы.

Как пишет The Financial Times, история с Литвиненко стала особенно актуальной после инцидента в Солсбери, где столь же загадочным образом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Да и последствия схожие. После гибели Литвиненко Лондон устроил Москве международный скандал, выгнав российских дипломатов.

На фоне расследования дела Скрипалей британской полицией убийство Литвиненко выглядит как "проблема, которая так и не исчезла", отметил исполнительный директор участвующей в постановке оперной труппы Grange Park Opera Васфи Кани. При этом она подчеркнула, что создатели спектакля не собираются навязывать зрителям свою точку зрения на то, что случилось с Литвиненко. Кани пообещала, что британцы увидят историю и биографию беглого российского шпиона без искаженных фактов и передергиваний, пишет The Times.

Подполковник советской и российской органов госбезопасности Александр Литвиненко вместе с семьей получил политическое убежище в Великобритании в 2000 году. Там он сотрудничал с британской разведкой MI6. В 2006 году он умер в Лондоне в результате отравления особо редким полонием-210.