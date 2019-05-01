"Страшно": вести о Скрипалях потрясли Захарову

Сообщения британцев о пропавшем экс-сотруднике ГРУ и его дочери сложно воспринимать спокойно

Информации об отравленных в Солсбери Сергее Скрипале и его дочери Юлии в последнее время все меньше. Британцы, видимо, не оставляют надежд замять дело. Однако российская сторона не раз давала понять – правда рано или поздно раскроется.

Среди немногочисленных новостей о Скрипалях на днях появилось "откровенное" интервью бывшего главы отдела по особо тяжким преступлениям и отдела экстрадиции Королевской прокурорской службы Ника Вамоса. На россказни британца отреагировали в российском МИД. Официальный спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова была потрясена наглостью, с которой в Соединенном Королевстве говорят не соответствующие действительности вещи.

Напомним, Вамос объяснил, почему информация о ведущемся расследовании покушения на Скрипалей от официальных источников практически отсутствует. Он сослался на посла Британии в РФ Лори Бристоу. Тот утверждал ранее, что результаты не публикуются, дабы не повлиять на суд. А потому британцы стараются не допустить утечек в СМИ. Заявление Вамоса вызвало у Захаровой приступ смеха.

"Держите меня. Я сейчас изнемогу вся от хохота. "У них в Британии правило есть: в преддверии какого-то разбирательства надо постараться, чтобы в СМИ попало как можно меньше информации о деле". Что могу сказать, плохо там в Британии постарались – в СМИ попало как можно больше информации о деле. И, почему-то мне кажется, неслучайно. Ниже привожу всего 15-20 фотографий обложек и заголовков британской прессы с управляемыми утечками из властных структур Королевства на тему солсберецкой тайны. А их были десятки тысяч",

– написала она на своей странице в Facebook.

Возмутило Захарову и утверждение, что Лондон более осторожен – политики громкие дела не комментируют, чтобы не повлиять на решение судей, а в России, мол, обвиняемого могут назвать виновным еще до суда.

"Забыли, видимо, напомнить британскому специалисту, что вся история со Скрипалями началась с обвинения России, сделанного в британском Парламенте Премьер-министром Мэй? ... Все, кто пытался предложить сначала разобраться в этом деле, а уже потом кого-то обвинять, автоматически назывались российскими шпионами", – подчеркнула спикер МИД.

В заключение Захарова отметила: страшно, что Вамос занимался расследованиями особо тяжких преступлений и экстрадиции. Кроме того, и сегодня он влияет на человеческие судьбы.

"Ничего нет более подрывающего доверия к британским процессам, чем такие интервью", – подытожила она.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. Разразился международный скандал – Лондон бездоказательно обвинил Москву в отравлении, выслав российских дипломатов. Судьба бывшего сотрудника ГРУ и его дочери до сих пор остается неизвестной.