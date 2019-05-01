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"Страшно": вести о Скрипалях потрясли Захарову

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Сообщения британцев о пропавшем экс-сотруднике ГРУ и его дочери сложно воспринимать спокойно

Информации об отравленных в Солсбери Сергее Скрипале и его дочери Юлии в последнее время все меньше. Британцы, видимо, не оставляют надежд замять дело. Однако российская сторона не раз давала понять – правда рано или поздно раскроется.

Среди немногочисленных новостей о Скрипалях на днях появилось "откровенное" интервью бывшего главы отдела по особо тяжким преступлениям и отдела экстрадиции Королевской прокурорской службы Ника Вамоса. На россказни британца отреагировали в российском МИД. Официальный спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова была потрясена наглостью, с которой в Соединенном Королевстве говорят не соответствующие действительности вещи.

Напомним, Вамос объяснил, почему информация о ведущемся расследовании покушения на Скрипалей от официальных источников практически отсутствует. Он сослался на посла Британии в РФ Лори Бристоу. Тот утверждал ранее, что результаты не публикуются, дабы не повлиять на суд. А потому британцы стараются не допустить утечек в СМИ. Заявление Вамоса вызвало у Захаровой приступ смеха.

"Держите меня. Я сейчас изнемогу вся от хохота. "У них в Британии правило есть: в преддверии какого-то разбирательства надо постараться, чтобы в СМИ попало как можно меньше информации о деле". Что могу сказать, плохо там в Британии постарались – в СМИ попало как можно больше информации о деле. И, почему-то мне кажется, неслучайно. Ниже привожу всего 15-20 фотографий обложек и заголовков британской прессы с управляемыми утечками из властных структур Королевства на тему солсберецкой тайны. А их были десятки тысяч",

– написала она на своей странице в Facebook.

Возмутило Захарову и утверждение, что Лондон более осторожен – политики громкие дела не комментируют, чтобы не повлиять на решение судей, а в России, мол, обвиняемого могут назвать виновным еще до суда.

"Забыли, видимо, напомнить британскому специалисту, что вся история со Скрипалями началась с обвинения России, сделанного в британском Парламенте Премьер-министром Мэй? ... Все, кто пытался предложить сначала разобраться в этом деле, а уже потом кого-то обвинять, автоматически назывались российскими шпионами", – подчеркнула спикер МИД.

В заключение Захарова отметила: страшно, что Вамос занимался расследованиями особо тяжких преступлений и экстрадиции. Кроме того, и сегодня он влияет на человеческие судьбы.

"Ничего нет более подрывающего доверия к британским процессам, чем такие интервью", – подытожила она.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. Разразился международный скандал – Лондон бездоказательно обвинил Москву в отравлении, выслав российских дипломатов. Судьба бывшего сотрудника ГРУ и его дочери до сих пор остается неизвестной.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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