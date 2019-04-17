Подлог британцев в деле Скрипалей привел к международному конфликту

Фальшивые фото стали поводом для дипломатической войны России и США

Ссора между Россией и Америки из-за дела Скрипалей оказалась результатом инсинуаций Великобритании. Снимки якобы отравленных "Новичком" детей, повлекшие высылку 60 наших дипломатов из США, являются откровенной фальшивкой, чему есть косвенные и прямые доказательства.

Внезапно всплывшая история об отравленных в Солсбери детях и погибших утках вызвала сильное удивление российского посольства в Лондоне, которое наравне с остальным миром ничего про них никогда не слышало. В дипведомстве напомнили британцам их собственные заявления о том, что никто из жителей Солсбери, находившихся в районе места отравления Скрипалей, не пострадал. Также налицо очередное вопиющие противоречие.

Стоит напомнить, что про нестыковку с "отравлением" детей и уток писал в своем открытом письме к полиции английский журналист Роберт Слэйн. Он обратил внимание правоохранительных органов на то, что никто из ребят, контактировавших со Скрипалями не пострадал. Кроме того, Лондон прокололся и "Новичком", который должен был убить, но не убил Скрипалей. Британцы уверяли, что пару спас шедший в тот роковой день дождь, который разбавил дозу яда. Правда, ОЗХО потом заявило, что обнаруженное на ручке двери дома Скрипаля вещество обладает "высокой чистотой, стойкостью и устойчивостью к погодным условиям".

Про погибших уток тоже странно слышать, если вспомнить, что домашний кот и две морские свинки Сергея Скрипаля оказались вполне здоровы. Возможно, между ними и зараженным хозяином не произошло прямого контакта, но тогда возникает вопрос: зачем заботливые британские спецслужбы уничтожили их в лаборатории? Причем животных не стали сначала везти в клинику, а сразу забрали в химическую лабораторию в Портон-Дауне, где и усыпили их. Учитывая все это, можно понять, почему посольство РФ весьма жестко высказалось в адрес Великобритании.

"Если верить New York Times, то приходится констатировать: американские спецслужбы (не исключено, что с подачи своих британских коллег) организовали после Солсбери новый виток общезападной антироссийской кампании, представив своему главе государства откровенные фальшивки",

– говорится в заявлении.

Фотографии с детьми стали очередной порцией дезинформации со стороны Лондона, которая, как теперь стало ясно, сильно ухудшила без того плохие российско-американские отношения. Ведь именно отравление Скрипалей заставило Вашингтон придумать как наиболее жесткие санкции против Москвы.

