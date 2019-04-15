Время вышло, сэр: Лондону аукнулось невиданное вранье о Скрипалях

Чем дольше британские власти играют в молчанку, тем хуже им самим

Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери – настоящий позор для Великобритании. История переполнена ложью, к расследованию имеется ворох вопросов, отвечать на которые полиция не спешит. Упорное молчание правительства говорит о том, что вся история от начала до конца политизирована и не вызывает никакого доверия. Об этом заявил английский журналист Роб Слэйн в открытом письме к полиции.

Слэйн собрал все факты из дела и сопоставил их с главной версией Лондона, согласно которой Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов, применившие боевой яд "Новичок". Детали нападения и последовавшие за ним события не оставили у Слэйна сомнений – версия Лондона является то ли абсурдным бредом, то ли враньем. В материале издания The BlogMire он нарисовал полную картину инцидента в Солсбери и задал властям вопросы, которые уже больше месяца остаются без ответа. Их можно разделить на три категории. Первая – нестыковки в хронологии нападения, вторая – противоречие версии с "Новичком", третье – поведение Скрипалей и британских властей после случившегося.

Начать стоит с самого актуального – с судьбы Скрипалей после отравления. Прошел год, но от них ни слуху ни духу. Отсутствие в публичном пространстве еще хоть как-то можно понять заботой спецслужб о его безопасности. Но такое объяснение просто смехотворно, когда речь идет о простом телефонном разговоре с матерью, хотя раньше он с ней созванивался каждую неделю. Сергей Скрипаль не позвонил маме даже в Новый год и Рождество. То же самое касается Юлии Скрипаль, после одного-единственного видеообращения она пропала. Оба, к слову, не поддержали официальную позицию Лондона.

"При отсутствии какой-либо разумной причины для этого разумно считать их обоих задержанными против их воли, без консульского доступа, без юридического представительства и без возможности связаться со своими родственниками",

– пишет Слэйн.

С "Новичком" тоже вышел просчет. Полиция заявляла, что непосредственный контакт Скрипалей с ядом произошел при выходе из дома. Якобы отравители нанесли его на дверную ручку. Можно принять фантасмагорическую версию правоохранителей, по которой двое людей без химзащиты средь бела дня намазывают вещество на ручку. Но как объяснить то, что Скрипали остались живы? Позиция Лондона: в день отравления было дождливо, поэтому "Новичок" частично смыло, и доза оказалась не смертельной. А что же сказала ОЗХО? Что найденное вещество "обладает высокой чистотой, стойкостью и устойчивостью к погодным условиям".

"Эти вместе взятые утверждения означают, что ваше объяснение абсолютно невозможно… Вы просто не можете совместить эти вещи. Либо одно, либо другое, но не вместе. Это очевидная чепуха, совершенно невозможная и дискредитирующая весь ваш рассказ о том, что произошло 4 марта",

– констатировал журналист.

Наконец, есть еще более интересная и чудовищная нестыковка – настоящий "временной парадокс". Полиция изучала передвижение Скрипалей по видеозаписям с камер наблюдения, и на одной из них, около детской площадки, пара четко видна на кадрах. На часах 13:45, то есть с момента контакта с "Новичком" прошло прилично – 20-30 минут. Сергей и Юлия в этот момент кормили уток хлебом, которым они поделились с местными мальчишками. Момент передачи хлеба из "отравленных" рук зафиксирован на камеру, но никто из ребят так и не попал в госпиталь вместе со Скрипалями.

В конце письма Слэйн подвел итоги: в официальной британской версии зияют прямо-таки огромные черные дыры. То, что власти не могут дать внятный комментарий до сих пор (письмо датировано от 3 марта 2019 г.) ни по одному из перечисленных вопросов (в оригинале письма претензий намного больше), уже само по себе является ответом на главный вопрос: кто стоит за отравлением Скрипалей?