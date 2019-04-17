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ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США изначально не собирался идти на такой шаг

Американские журналисты выяснили, что в 2018-м Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отправления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оказывается, президента США вынудила выразить знак солидарности Лондону на тот момент директор ЦРУ Джина Хэспел.

По словам "десятков источников" издания The New York Times, Трамп не поверил в заявления о том, что Россия якобы причастна к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Он считал это закономерным наказанием для предателей.  

Однако Хэспел, как отмечает газета, которая участвовала в специальном совещании в Белом доме, показала Трампу, как пишет URA.RU, фотографии мертвых птиц и пострадавших от якобы "Новичка" детей. Директор ЦРУ предложила Трампу несколько вариантов развития событий, но настояла, сообщает телеканал "360", на том, который заключался в высылке дипломатов. 

При этом в апреле 2018-го Трамп разозлился, как напоминает издание Lenta.ru, когда узнал, что США отправили домой 60 дипломатов, а Франция и Германия всего по 4 человека. 

Анна ШУЛЕПОВА
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