Дешевая сенсация со Скрипалями взбесила простых британцев

На случившемся в Солсбери хотят заработать денег

История с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль стала причиной нового скандала в Великобритании. Дело в том, что из событий в Солсбери 4 марта 2018 г. хотят сделать самый настоящий телесериал, но жители города против.

Производством фильма под названием "Солсбери" намерена заняться телерадиовещательная корпорация BBC. По словам разработчиков, в центре сюжета будет стоять "беспрецедентная национальная чрезвычайная ситуация". Сериал будет повествовать о том, как обычные люди реагировали на произошедшее в их городе, продемонстрировав "необычайный героизм".

Но желание продюсеров компании вызвало протест родителей одного из пострадавших от яда для Скрипалей. Жители села Сэндлхет Стив и Сью Бейли, чей сын-полицейский был госпитализирован из-за контакта с "Новичком", осудили телевизионщиков за их планы. Супруги рассказали, что им потребовалось время, чтобы забыть те ужасные дни, когда сын лежал в больнице.

"Как родители сержанта Ника Бейли <…> мы полностью согласны с тем, что наша семья, а также семьи других жертв не нуждаются в этом напоминании в то время, когда мы все еще пытаемся примириться с тем, что произошло в прошлом году",

– говорится в их открытом письме к телекомпании.

По их словам, люди в Солсбери "заслуживают приличной передышки" после прошлогодних событий, а обещание продюсеров BBC сфокусироваться на "необычайном героизме, с которым обычные люди реагировали на инцидент", является лишь предлогом для того, чтобы превратить ужасный эпизод из жизни города в сенсацию.

Однако не все разделяют мнение четы Бейли. Как пишет местное издание Salisbury Journal, многие поддержали идею сериала, увидев в ней пользу для тихого английского городка. Выгода может состоять и в том, что телепроект принесет деньги в казну.