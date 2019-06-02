Племянница Скрипаля раскрыла новые подробности об "отравлении" дяди в Солсбери

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Племянница бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория продолжает зарабатывать славу на фоне инцидента в Солсбери. На своих официальных страницах на Facebook и "ВКонтакте" она поделилась новыми воспоминаниями об этой истории. Планируется, что позднее из этих глав в соцсетх будет опубликована целая книга про отравление Скрипалей.

Первую главу Виктория назвала "Беседы с черным котом". В ней она вспоминает, каким образом узнала о инциденте, случившемся с дядей в Великобритании. .

"Я взяла в руки свой ноут. Муж продолжил возится со старым компом пытаясь его оживить. Это были последние минуты нашего спокойствия. Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день, -–

написала племянница Скрипаля.

По ее словам, периодичность выхода новых глав зависит от читателей. Также ожидается, что Виктория поделится эксклюзивными фото из семейного альбома Скрипалей.

Впрочем, сам "герой" книги вряд ли оценит по достоинству старания своей племянницы. Ранее сообщалось, что воскресший Скрипаль по одноразовому телефону устроил разнос Виктории за ее общение со СМИ.







