Нагло затыкают: Скрипаль запрещают говорить правду

Тайна отравления экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии рискует так и не открыться благодаря спланированной акции

Племянницу отравленного в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля Викторию раскритиковали за первую главу ее книги. Желание раскрыть правду обернулось для единственной свидетельницы, слышавшей и разговаривавшей с дочерью экс-полковника Юлией настоящей травлей в Сети.

Накануне Виктория решилась и опубликовала в Сети первую главу своей книги о событиях в Солсбери. Для публикации, женщина собирала информацию буквально по крупинкам.

Тогда Виктория подчеркнула, что периодичность новых глав зависит от отклика ее читателей. Увы, среди пользователей нашлись и те, кто выступил против желания родственницы высказаться на тему своих, таких близких и родных Скрипалей. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Решила на дяде бабло срубить? Деньги не пахнут, а совесть – понятие абстрактное. Не забудь двух ***, Петрова и Боширова со шпилем упомянуть в своем "бестселлере; Дааа...великий и могучий погрузился в "болотину ужаса", – писали они.

Были и те, кто не побрезговал вставить в свой по-настоящему мерзкий комментарий и бранное слово. Другие уверяли, что все это – ради денег.

Однако Скрипаль не растерялась и ответила жестко:

Для всех тех, кто считает, что я деньги зарабатываю на родственника. Подскажите как? То, что я здесь публикую никаких денег не приносит. Видно более нечего написать. И я так понимаю моя правда этим людям не нужна. Им нужно, чтоб все молчали.

Юлия и Сергей Скрипаль были отравлены в английском городе Солсбери. Британия обвинила в случившемся Москву. Кремль обвинения категорически отрицает.

В данный момент настоящее местоположение Скрипалей неизвестно. В Сети регулярно появляются слухи о том, что они мертвы.