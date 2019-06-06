В России ждут извинений от Юлии Скрипаль после откровений об отравлении

Скандальная история продолжает обрастать новыми подробностями

В Сети уже несколько дней бурно обсуждают книгу Виктории Скрипаль, племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте прошлого года в английском городе Солсбери.

Россияне считают, что история с мнимым или действительным отравлением Скрипаля и его дочери Юлии зашла слишком далеко.

"Сначала извиниться должна Юлия Скрипаль перед российским народом и властью,за предательство и потрепанные нервы,от их уличного фейк-спектакля с мнимым отравлением", -

написала в Twitter интернет-пользователь Татьяна (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Виктории Скрипаль, выложившей в Сети первую главу своего опуса, ранее уже пришлось оправдываться перед читателями. Отвечая на нападки по поводу своей версии о случившемся в Великобритании, племянница шпиона заявила, что ее правда просто не нужна тем, кто ее критикует.

При этом неизвестно, понравится ли самому Скрипалю творчество собственной племянницы. Известно, что внезапно воскресший Скрипаль, позвонивший Виктории по одноразовому телефону, отчитал ее за общение со СМИ.

